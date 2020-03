Godzilla vs Kong Miliki Durasi Tayang Lebih Singkat

PONTIANAK - Siapa yang tidak mengenal film Godzilla vs Kong yang sempat heboh di masyarakat.

Pasalnya, Film Godzilla vs. Kong menjadi salah satu film franchise yang telah dinantikan oleh para penggemarnya.

Meski telah dinantikan, baru-baru ini beberapa penggemar menyuarakan kesedihan mereka terkait durasi yang film tersebut.

Menurut situs Godzilla-Movie.com screening untuk film Godzilla vs. Kong telah dilakukan. Film ini dikatakan memiliki durasi di bawah dua jam, tepatnya hanya sekitar 1 jam 45 menit.

Disebutkan alasan dari durasi singkat dikarenakan karakter-karakter yang sudah dikenal oleh banyak penggemarnya, sehingga dirasa tidak diperlukan durasi lebih untuk mengenalkan mereka.

Meski begitu, penonton mengungkapkan bahwa durasi yang tergolong singkat tidak terlalu mempengaruhi kualitas film secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan durasi film sebelumnya yaitu Godzilla: King of the Monster, tentunya filmGodzilla vs. Kong akan lebih singkat dari film tersebut, di mana film King of the Monsters memiliki durasi 132 menit.

Sementara itu film Godzilla pertama garapan Gareth Edwards memiliki durasi 123 menit dan film Kong: Skull Island dengan durasi 118 menit.

Sebab itu film akan lebih berfokus pada pertandingan langsung Godzilla dan Kong. Pastinya duel antar keduanya akan menjadi sebuah show spektakuler yang wajib kamu tonton nih Tribunners.