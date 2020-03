Setelah Tom Hanks & Olga Kurylenko, Kini Aktor Hollywood Idris Elba Blak-blakan Akui Tertular Corona

Wabah virus corona masih menjadi kekhawatiran masyarakat dunia saat ini.

Jumlah kasusnya di banyak negara semakin bertambah, meskipun angka kesembuhan juga menunjukkan persentase yang tinggi sehingga memberikan optimistis tersendiri.

Sejumlah bintang Hollywood lantas telah mengumumkan dirinya ikut terjangkit Virus Corona.

Setelah selebriti Tom Hanks dan artis pemeran film James Bond, Olga Kurylenko, kini aktor Idris Elba yang dinyatakan positif corona.

Sebelumnya Idris mengaku tidak merasakan gejala apapun.

Informasi tersebut disampaikan Idris melalui akun twitter resminya pada Selasa (17/03/2020).

Aktor yang juga seorang musisi tersebut mengunggah cuplikan video.

"This morning I tested positive for Covid 19."

(Pagi ini aku dinyatakan positif corona berdasarkan hasil tes).

"I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus."

(Aku merasa baik-baik saja.

Aku tidak merasakan gejala apapun sejauh ini,

Tapi sudah mengisolasi diri sejak aku mengetahui kemungkinan tertular virus corona.)

"Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic."

(Tinggalah di rumah dan jadilah orang pragmatis.

Aku akan mengabarkan tentang keadaanku, jangan panik).

Pada video tersebut, Idris Elba mengatakan kemungkinan tertular dengan orang lain.

"Aku menjalani tes karena aku sadar telah terpapar dengan seseorang yang juga dinyatakan positif [virus corona]," ujarnya.

Dirinya segera mengisolasi diri begitu dinyatakan positif virus corona.

"Aku tahu Jumat lalu bahwa dia dites positif lalu aku langsung mengarantina diriku sendiri dan cepat-cepat menjalani tes.

Aku mendapat hasil tesnya hari ini,"

Pemilik nama asli Idrissa Akuna Elba tersebut lantas memberikan tips untuk mewaspadai penularan virus corona.

"Ini serius. Ini waktunya memikirkan tentang social distancing, mencuci tanganmu.

Di luar sana ada orang yang tidak menunjukkan gejala apa pun, dan dia bisa dengan mudah menularkannya," ujarnya.

Cuitan tersebut lantas dibanjiri komentar deretan selebriti yang memberikan dukungan dan doa kepadanya.

@QasimRashid

Wishing you a speedy recovery, Idris.

I'm glad you pointed out that even w/o any symptoms you tested positive.

I hope people realize that they can be carriers w/o even knowing it &

we *all* must exercise social distancing to limit the harm of this virus. Godspeed.

#Covid_19

@JamesGunnmI love you brother.

@SterlingKBrown Take care of yourself, bruh. Thanks for sharing.

@jfreewright Stay up, bro. There but for the grace...

@davidmweissman Wishing you a speedy recovery.



Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Bintang Hollywood Idris Elba Positif Corona, Awalnya Mengaku Tak Rasakan Gejala Apapun, https://style.tribunnews.com/2020/03/17/bintang-hollywood-idris-elba-positif-corona-awalnya-mengaku-tak-rasakan-gejala-apapun?page=all.

Penulis: Yuliana Kusuma Dewi