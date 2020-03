Polisi Amankan 3 Pria Diduga Selundupkan Spare Part Mobil Mewah, Ini Barang Buktinya

BENGKAYANG - Polres Bengkayang mengamankan tiga pria diduga kuat akan menyelundupkan barang-barang asal Malaysia tanpa dokumen, di jalan Sanggau Ledo, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Jumat (13/3/2020) malam .

Ketiga pria tersebut DM warga Bandung Jawa Barat, MA warga Kecamatan Seluas dan RM warga Mas Bangun, Kayong Utara.

Mereka diamankan anggota Polres Bengkayang ketika sedang mengendarai mobil Toyota Avanza Hitam bernopol KB 1431 PE dan mobil Daihatsu Terios warna putih bernopol KB 1832 CI.

Kasat Reskrim Polres Bengkayang, AKP Michael Terry Hendrata menuturkan kedua mobil ter‎sebut di duga mengangkut dan membawa barang-barang berupa spare part mobil yang di duga berasal dari Malaysia tanda dilengkapi ‎dokumen sah.

"Bermula informasi dari masyarakat, kita lakukan penyelidikan di lapangan akhirnya kita dapati kedua mobil ini saat melintasi dari arah Jagoi babang akan masuk ke dalam kota Bengkayang," kata Michael Terry Hendrata, Minggu (15/3/2020).

"Kemudian di lakukan pemeriksaan, akhirnya di dapati sejumlah spare part mobil ‎yang di antaranya Velg mobil mewah, Sunroof dan sejumlah spare part lainnya tanpa adanya dokumen sah," tambah Michael Terry Hendrata.

Lanjutnya, saat ini ketiga pria berikut barang bukti spare part mobil mewah dan dua mobil yang mengangkut barang tersebut sudah diamankan di Mapolres Bengkayang untuk jadi lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polres Bengkayang membeberkan barang bukti spare part tanpa dokumen yang‎ diduga kuat selundupan dari Malaysia yakni 4 unit Velg Merk BMW Style 32, 4 unit Velg Merk BMW Style 66, 2 unit Intake Manifold, sepasang Pasang Cakram Mobil, 2 unit Kaliver Mobil, 2 unit Sunvisor mobil, satu set Sunroof jenis kaca dan satu set pasang Sunroof jenis Mika.

" Ketiga pria ini akan kita ancam ‎sesuai UU RI No. 17 tahun 2006 tebtang Kepabeanan dan atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam UU No 7 Tahun 2014 ttg Perdagangan dan atau Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen," pungkas Michael Terry Hendrata.

