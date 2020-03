IKIP-PGRI Pontianak Lakukan Bakti Sosial Mahasiswa di Desa Galar

LANDAK- Himpunan program studi Bahasa Inggris IKIP-PGRI Pontianak Smart English Student Community (SESCo) mengadakan BSM (Bakti Sosial Mahasiswa) di Desa Galar, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Kegiatan tersebut mulai tanggal 6 hingga 8 Maret 2020.

BSM tahun ini mengangkat tema “We Care We Share For Better Future”. Kegiatan BSM 2020 ini diikuti 60 peserta 28 panitia serta 1 orang dosen yang mendampingi.

Dengan harapan, agenda ini dapat menjadi wadah untuk merealisasikan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat serta harapan para peserta mampu berbagi dan perduli dengan masyarakat demi masa depan yang lebih baik.

Disampaikan Olivia Feby selaku sekertaris panitia BSM agenda ini merupakan ke empat kalinya setelah sebelumnya pernah di adakan pada tahun 2017 untuk pertama kalinya.

Lanjut Feby, Selama 3 hari dengan kegiatan mengadakan BIMBEL(Bimbingan Belajar) di 3 sekolah tingkat SD, SMP, serta SMA .

"Kami juga memberikan sosialisasi dan memotivasi siswa/i di desa Galar agar memiliki semangat untuk belajar dan melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi," Olivia Feby.

Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada para Masyarakat terkait Penting nya Peran orang tua dalam pendidikan anak, yang bertujuan untuk lebih membuka wawasan orang tua untuk lebih perduli dengan pendidikan anaknya.

Tidak hanya itu saja, kami juga menyediakan wadah untuk siswa/i yang ingin menampilkan bakat mereka di malam Farewell party.

Menurut Feby, antusiasme warga dan anak-anak saat kegiatan BSM ini berlangsung sangat luar biasa, terbukti saat di adakan nya bimbel dan juga acara Farewell party serta kegiatan sosialisasi, masyarakat sangat antusias menyambut setiap kegiatan yang di adakan di desa mereka.

