HASIL Liga 2 2020 - Sulut United Tumbangkan Tuan Rumah PSBS Biak, Tempel Persiba di Klasemen

JADWAL Liga 2 Minggu (15/3) PSMS Medan Vs AS Abadi, Persijap Vs Persigo | Persis Vs PSCS Batal

LIGA 2 - Update hasil Liga 2 2020 pada Minggu (15/03/2020) telah menyelesaikan satu pertandingan antara PSBS Biak Vs Sulut United.

Pertandingan PSBS Biak Vs Sulut United berlangsung di Stadion Cendrawasih, Biak, Papua mulai pukul 13.00 WIB.

Hasilnya, berakhir untuk kemenangan tim tamu, Sulut United dengan skor tipis, 0-1 atas PSBS Biak.

Gol dicetak oleh pemain pengganti, Rosy Noprihansis yang baru masuk pada menit ke-80.

Lima menit kemudian, Rosi langsung mencetak gol di ujung babak kedua, tepatnya di menit 85'.

Hasil ini membuat, Sulut United menempel Persiba Balikpapan pada daftar Klasemen Liga 2 2020 sementara di wilayah Timur.

Sulut United dan Persiba Balikpapan sama-sama mengoleksi tiga angka.

Sehari sebelumnya, laga pembuka bergulirnya Liga 2 2020 digelar antara Persiba Balikpapan Vs Kalteng Putra, di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu (14/3/2020) malam WIB.

Persiba Balikpapan mengawali perjuangannya untuk lolos Liga 1 musim depan, berhasil memetik kemenangan tipis 3-2.