CARA Tonton Liga 2 LIVE Kompas TV Sabtu (14/3) | PSMS, Sriwijaya FC, Mitra Kukar & Kalteng Putra

LIGA 2 - Pertandingan kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia, Liga 2 2020 resmi bergulir (kick-off), Sabtu (14/3/2020) petang WIB.

Komps TV nasional dipastikan bakal menyiarkan langsung laga-laga menarik Liga 2 musim ini.

Dapatkan link live stremian Kompas TV di bagian akhir artikel.

Sejumlah laga menarik akan tersaji di pekan pertama setelah digelar laga pembuka antara Persiba Balikpapan Vs Kalteng Putra, Sabtu (14/3/2020).

Ada juga PSPS Riau Vs Semen Padang, Persis Solo Vs PSCS, hingga Sriwijaya FC Vs PSIM.

Kompetisi Liga 2 2020 segera bergulir tepat waktu, seperti halnya Liga 1 tahun ini.

Dalam perbincangan dengan BolaSport.com, Direktur Bisnis PT Liga Indonesia Baru (LIB) Rudy Kangdra menegaskan komitmennya untuk menggelar Liga 2 2020 sesuai jadwal.

"Ya, tetap tanggal 14 Maret 2020 ini Liga 2 kick-off di Balikpapan," tegas Rudy Kangdra di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Laga pembuka Liga 2 2020 itu mempertemukan Persiba Balikpapan dengan Kalteng Putra di Stadion Batakan, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (14/3/2020) pukul 18.30 WIB.