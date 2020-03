UEFA Tunda 2 Laga Liga Europa Sevilla Vs AS Roma & Inter Milan Vs Getafe, Bagaimana Jadwal Lain?

Maraknya virus corona di berbagai negara kembali berdampak pada jadwal berbagai kompetisi olahraga, termasuk Liga Europa 2019/2020.

Badan Otoritas Tertinggi Sepak Bola Eropa atau EUFA resmi menunda dua laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2019/2020.

Dua laga yang resmi ditunda, yakni partai big match Sevilla Vs AS Roma dan Inter Milan Vs Getafe.

"Babak 16 Besar Liga Eropa UEFA antara Sevilla FC (Spanyol) - AS Roma (Italia) dan FC Internazionale (Italia) - Getafe CF (Spanyol) tidak akan berlangsung sesuai jadwal," tulis UEFA melalui situs resminya.

Dalam penjelasan lebih lanjut di situs resmi UEFA, penundaan dua laga tersebut memang dilakukan setelah ada pembatasan terhadap kedua negara, Italia dan Spanyol.

Maka dari itu kedua pertandingan babak 16 Liga Europa itu tak akan berlangsung sesuai jadwal.

Sejatinya, dua laga Leg 1 babak 16 besar Liga Europa akan berlangsung, Jumat (13/03/2020).

Pertandingan Sevilla Vs AS Roma awalnya dijadwalkan berlangsung mulai pukul 00.55 WIB, dan dan Inter Milan Vs Getafe pukul 03.00 WIB.

"Sebagai hasil dari pembatasan perjalanan antara Spanyol dan Italia yang diberlakukan kemarin oleh pihak berwenang Spanyol, Babak 16 Besar Liga Eropa UEFA berikut ini tidak akan berlangsung sesuai jadwal besok, 12 Maret 2020," tulis UEFA lebih lanjut.

Untuk perubahan jadwal, EUFA belum merilis jadwal resmi terkait penundaan tersebut.