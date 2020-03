Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Celeste - Stop This Flame Peringkat Pertama

PONTIANAK - Mendengarkan musik akan membuat kamu lebih bahagia.

Berbagai macam bentuk perasaan yang hadir, kamu bisa menyesuaikan jenis musikmu untuk dapat dinikmati bersama ataupun seorang diri.

Ngomongin tentang musik,Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1 Celeste - Stop This Flame

2 Mura Masa - Teenage Headache Dreams (Feat. Ellie Rowsell)

3 Green Day - Oh Yeah!

4 The 1975 - Me & You Together Song

5 Soccer Mommy - circle the drain

6 Pearl Jam - Dance Of The Clairvoyants

7 Gengahr - Heavenly Maybe

8 Real Estate - Paper Cup (feat. Sylvan Esso)

9 Hayley Williams - Simmer

10 Hot Chip - Positive