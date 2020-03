Polda Kalbar Terapkan Olahraga Bersama Sebelum Tugas Rutin

PONTIANAK - Menjaga stamina dan kesehatan,jajaran Polda Kalimantan Barat menerapkan kegiatan olahraga bersama, sebelum melaksanakan kegiatan tugas rutin.

Penerapan itu akan direncanakan oleh Biro SDM Polda Kalimantan Barat mulai hari senin hingga kamis.

Para anggota akan melaksanakan olahraga bersama.

Kabag Watpers Biro SDM Polda Kalbar AKBP Imam Riyadi menuturkan olahraga bersama itu baik untuk menjaga stamina dan kebugaran serta kesehatan setiap personel anggota Polda Kalbar dan jajaran.

"Akan tetapi hasil Kesamaptaan Jasmani, juga akan syarat pendidikan pengembangan (Dikbag) bagi Personel Polri," ujarnya Rabu (11/‎3/2020)

Maka lanjutnya, Biro SDM melalui Bag Watpers melakukan kesamaptaan jasmani periode 1 tahun 2020 di Lapangan Jananuraga Polda Kalbar.

" Kesamaptaan ini dibagi menjadi 2 item, pertama lari selama 12 menit dan item kedua terdiri dari pull up, sit up, push up, terakhir shuttle run."ujar mantan Kapolres Sanggau ini.

Dikatakannya lagi kedepannya Polda Kalbar melaksanakan senam sederhana, sebelum melaksanakan aktivitas rutin dengan tetap menggunakan pakaian dinas.

'"Rencananya setiap hari senin sampai dengan kamis setelah apel pagi" pungkasnya. (*)

