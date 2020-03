Little Mischievous by Stars And Rabbit Duduki Chart Musik Indonesia Minggu Ini

Stars And Rabbit - Little Mischievous

PONTIANAK - Musik-musik Indonesia kini semakin digemari dari berbagai kalangan.

Mendukung musik tanah air, juga bisa kamu lakukan dengan mendengarkannya di Chanel media sosial.

Jika kamu dengerin radio Volare, pada pukul 11.00-12.00 wib, kamu akan dipandu dengan penyiar ketche Febi Resiana, dengan top ten berikut ini:

• BREAKING NEWS- Polres Sambas Tangkap Pengedar Narkoba di Kecamatan Pemangakat

NO ARTIST- TITLE

1 Stars And Rabbit - Little Mischievous

2 Sal Priadi – Nyala

3 Anindityo - Perspektif

4 Goodnight Electric - -Dopamin

5 Ranu Pani - Pitaloka

6 Dream Coterie - Love, Fire, Desire

7 Neonomora - I Wanna Believe In Love Again

8 Ardhito Pramono - Trash Talkin'

9 SCALLER - The Unknown

10 Moneva - Nobodybutu

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID