Jadwal Khabib vs Ferguson UFC 249, Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson Panas Sebelum Bertarung

Pertarungan Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson akan digelar di Barclays Center, Brooklyn, New York, Amerika Serikat, .

Sesuai jadwal, duel petarung MMA (Mixed Martial Arts) Khabib vs Ferguson akan dihelat Minggu 19 April 2020 mendatang.

Khabib saat ini adalah pemegang sabuk juara kelas ringan UFC. Sejauh ini, petarung asal Dagestan ini sudah dua kali mempertahankan sabuk juara miliknya.

Adapun Tony Ferguson, adalah petarung Ameriksa Serikat yang sudah mencatatkan 12 kemenangan beruntun di UFC.

Pertarungan Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson akan disiarkan secara langsung di BT Sports.

Panas Sebelum Mulai

Sebelum laga resmi dimulai, kedua petarung sudah "adu panas".

Khabib dan Ferguson saling lempar kata yang berujung pada tendangan Khabib ke sabuk milik Ferguson.

Hal itu terlihat saat kedua petarung menghadiri konferensi pers di Las Vegas, Jumat (6/3/2020) waktu setempat.

Khabib Nurmagomedov refuses to take a jab at Tony Ferguson over his mental health (@DamonMartin) https://t.co/LrBAB4lITK pic.twitter.com/OJjcj00BLG