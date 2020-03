Liverpool Terancam Out - LIVE HASIL Leg 2 Liga Champion Liverpool Vs Atletico hingga PSG Vs Dortmund

Liverpool Terancam Out - LIVE HASIL Leg 2 Liga Champions Liverpool Vs Atletico & ParisSG Vs Dortmund

LIGA CHAMPIONS - Laga leg 2 Liga Champions menentukan nasib 16 tim-tim apakah lolos babak perempat final, termasuk sang petahana Liverpool.

Liverpool terancam tersingkir lebih awal dari Liga Champions.

Tim asuhan Juergen Klopp menelan kekalahan 0-1 dari Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Kemenangan kini menjadi harga mati bagi Liverpool untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.

Beruntung bagi pasukan Klopp, Liverpool akan bermain di kandang kebanggaan mereka sendiri, Stadion Anfield.

Anfield dan suporter Liverpool yang memenuhi stadion tersebut diharapkan bisa membantu sang juara bertahan tidak tersingkir lebih awal.

Liverpool sendiri bukan satu-satunya tim Liga Inggris yang harus berjuang di Liga Champions pekan ini.

Tottenham Hotspur juga memiliki kondisi yang sama dengan Liverpool di ajang tersebut.

Pasukan Jose Mourinho sudah menelan kekalahan 0-1 dari RB Leipzig pada leg pertama.