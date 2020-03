Disney Kembali Umumkan Live Action Film Rapunzel

PONTIANAK - Sejak tahun lalu, Disney sudah merilis lima film live action sekaligus, di antaranya Aladdin, Dumbo, The Lion King, Malaficent:Mistress of Evil serta Lady and the Tramp.

Menariknya, di bulan ini Disney juga akan merilis kembali film live-action berjudul Mulan.

Berkat kesuksesan yang didapat melalui film-film live action, wajar jika akhirnya Disney dikabarkan sedang berencana berbagai film live action lainnya, seperti Peterpan dan Rapunzel.

Menurut laporan dari The Insider, Disney akan mengangkat kisah Rapunzel ke dalam bentuk film live-action, namun sayangnya, masih belum diketahui, apakah Disney akan mengadaptasi kisah film animasi Rapunzel mereka yang berjudul Tangled (2010) atau menggunakan versi cerita yang berbeda.

Untuk mengembangkan proyek tersebut, Disney juga dikabarkan sedang mencari sutradara yang akan menggarap filmnya. Namun yang cukup menarik adalah film ini rencananya akan menjadi film bioskop, bukan film yang akan dirilis untuk Disney.

Jika Disney mengadaptasi kisah Tangled, maka penggemar akan disuguhkan penggambaran nyata, karakter Flynn Rider dan Mother Gothel.

Tangled sendiri memang berhasil meraih kesuksesan besar. Namun, kisah di film tersebut sebenarnya sangat berbeda dengan kisah Rapunzel versi orisinal karya Brothers Grimm.

Dimana versi aslinya yang sebagian besar, menceritakan Rapunzel dalam keadaan tersekap.

Sementara Tangled justru lebih banyak memperlihatkan Rapunzel yang bisa menikmati dunia luar.

Meskipun masih mencari sutradara, akan tetapi Disney telah menemukan penulis naskah film live-action Rapunzel, yaitu Ashleigh Powell, penulis yang juga menggarapThe Nutcracker and the Four Realms (2018). (*)

