AXIS Gelar Pop Up Campus, Ajak Mahasiswa Siap Masuki Dunia Kerja

PONTIANAK - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui brand AXIS kembali menggelar Program “Pop Up Campus” dengan mengangkat tema "Be The Future Starter with AXIS".

Melalui program ini AXIS mengajak mahasiswa untuk mempersiapkan diri guna memasuki dunia kerja di masa depan.

• Probesco - LiuGong Optimistis Penjualan Alat Berat di Kalbar

• Kampanyekan Gemarikan, Muda Sebut Sangat Baik dalam Pencegahan Stunting

• Tolak Hubungan Intim! Suami Sakit Stroke Bunuh Istri di Bandung Secara Sadis

Untuk itu, AXIS menghadirkan sejumlah figur profesional muda, pengusaha, termasuk juga dari kalangan akademisi guna membagikan pengetahuan dan informasi.

Serta membagikan pengalaman yang dapat menjadi referensi para peserta untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan mereka ke depannya.

Acara berlangsung di Universitas Muhammadiyah, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/3/2020).

Region Group Head XL Axiata Jabodetabek & Kalimantan, Francky Rinaldo Pakpahan, mengatakan ini untuk mempersiapkan diri menjelang kelulusan itu sangat penting bagi mahasiswa.

Banyaknya di antara mereka begitu lulus langsung bingung harus ngapain.

"Apakah akan bekerja sebagai profesional atau buka bisnis sendiri, atau jadi pekerja sosial? Mereka bingung karena memang tidak menyiapkan diri sebelumnya," ujarnya.

Hal ini bisa terjadi karena memang tidak banyak saluran informasi yang menyediakan panduan untuk bersiap diri.

"Melalui acara Pop Up Campus ini, AXIS berusaha membantu mereka agar tidak bingung lagi dan mengerti apa yang harus dilakukan sebelum lulus,” katanya.

• Kuasa Hukum Tersangka Kasus Korupsi Melawi Pastikan Kliennya Hadir Bila Dipanggil Penyidik

• Pemkab Kubu Raya Kampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

Beberapa seminar dengan topik menarik bisa mahasiswa dapatkan pada acara ini, seperti antara lain ”Kerja? Kuy! Main? Kuy!! Gimana Caranya?”