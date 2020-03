Hasil Tinju Adam Kownacki vs Robert Helenius, Babyface Kalah TKO Ronde Keempat 

Petinju Polandia, Adam Kownacki harus merasakan kekalahan pertamanya, Minggu (8/3/2020).

Adam Kownacki menelan kekalahan TKO di ronde keempat saat bertarung melawan Robert Helenius di Barclays Center, Brooklyn.

Petarung dengan julukan Babyface itu sejatinya mengawali duel dengan baik.

Beberapa kali pukulannya berhasil mendarat ke sasaran.

Namun demikian, The Nordic Nightmare juga tak tinggal diam.

Berkali-kali kombinasi pukulan dilancarkan dan berhasil menembus pertahanan Kownacki.

Pada babak pertama, Adam Kownacki dan Robert Helenius berupaya saling lempar serangan.

Hingga babak kedua dan ketiga, Adam Kownacki masih terlihat berusaha melakukan perlawanan.

Petaka itu datang di ronde keempat.

Jab Helenius sempat tidak mendarat pada target.

Namun Helenius berupaya mencari cara untuk mendaratkan pukulan dengan baik.

