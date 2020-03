Bupati Sambas Terima Penghargaan di Malam Penganugerahan Grand IKADI Award 2020

SAMBAS - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili hadir langsung dalam kegiatan malam penganugerahan agung Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) atau Grand IKADI Award 2020, di Grand Cempaka Bussiness Hotel Jakarta, Sabtu Malam (7/3/2020).

Pada kesempatan itu, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, diganjar penghargaan kategori The Most Favorite City Government Figures Caring for Da'wah atau Tokoh Favorit Pemerintahan yang paling peduli Dakwah.

Dijelaskan Ketua Umum Ikadi, Prof Dr KH Achmad Satori Ismail, Grand IKADI Award 2020, merupakan penganugerahan perdana yang dilakukan oleh IKADI.

Disampaikan dia, jika kegiatan itu adalah program pemikiran gerakan muda IKADI.

• PKK Sambas Kampanyekan Read Me A Book, Tingkatkan Minat Baca

"Penganugerahan ini dalam rangka mendukung dakwah, agar lahir lebih banyak lagi kepedulian dan perhatian masyarakat, ummat terhadap dakwah," ujarnya.

Di Sampaikannya, jika dilaksanakan kegiatan itu bisa melahirkan banyak kepedulian terhadap dakwah.

Sementara itu, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengaku jika dirinya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut, dan penghargaan yang diberikan.

Menurutnya, IKADI adalah sebuah Asosiasi yang memiliki kredibilitas yang sangat baik.

"Penghargaan ini adalah keberkahan bagi Daerah dan Masyarakat Kabupaten Sambas. Ini adalah keberhasilan kita bersama, dukungan ummat, Ikadi Kabupaten dan ormas-ormas islam Sambas dalam mendakwahkan syariah islam," ujarnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, jika Ikadi sebagai sebuah organisasi masyarakat nasional, telah mendapatkan perhatian dan apresiasi positif dari Masyarakat.