KABAR Terkini Artis Thalita Latief, Istri Dennis Rizky Bagikan Kisah ‘Lawan’ Ganasnya Tumor Grade 4

THALITA Latief adalah satu di antara nama populer yang pernah kerap mengisi kabar-kabar dari dunia entertaint Tanah Air.

Lama 'tak terdengar' dan eksis di dunia hiburan, wanita bernama lengkap Thalita Anne Marie Latief yang populer sebagai artis seni peran itu membagikan kisah perjuangannya melawan ganasnya tumor grade 4.

Baru-baru ini, Thalita Latief menceritakan kondisi terkininya setelah menjalani operasi pengangkatan tumor pada tiroidnya itu.

Melalui akun instagramnya, Thalita mengunggah foto dirinya terbaring di tempat tidur rumah sakit.

Nampak pula Thalita menutup bagian lehernya setelah operasi.

• Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Kabar Duka Datang dari Artis Sandhy Sondoro, Belasungkawa Mengalir

Thalita mengungkapkan rasa syukurnya karena mampu melewati proses operasi dengan baik.

"Alhamdulillah, I survived. Thank you so much everyone," kata Thalita dalam unggahannya seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (7/3/2020).

Thalita juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa yang ditujukan untuk kondisi kesehatannya.

"For all the support and the prayers

Thank you,Thank you, and Thank you.