Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Kabar Duka Datang dari Artis Sandhy Sondoro, Belasungkawa Mengalir. 

INNALILLAHI Wainna Ilaihi Rojiun.

Kabar duka kembali datang dari kalangan artis dan selebritis tanah air.

Kali ini, kabar duka itu menyelimuti penyanyi Sandhy Sondoro.

Sang ayah, Achmad Fauzan dikabarkan meninggal dunia.

Kabar duka itu diketahui melalui akun instagram SandhySandoro.

Dia mengunggah foto dirinya bersama sang ayah tercinta saat tengah berada di dalam mobil.

"Innalilahi wa innailaihi rojiun, selamat jalan papa, inshaALLAH ALLAH SWT kasih terang jalan papa menuju surgaNYA," tulis Sandhy dalam akun instagramnya, @sandhysondoro_official, seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (07/03/2020).

Personel Trio Lestari itu juga memberikan ucapan terima kasih kepada ayahhnya melalui postingan itu.

"Terimakasih buat semua yang sudah papa ajarkan ke kami semua husnul khotimah ya pah , aamiiin allahumma aamiin ya karim , we all LOVE you so much," sambungnya.

Belasungkawa Mengalir