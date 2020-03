Jual Masker dengan Harga Berlipat, 6 Orang Diperiksa Polisi

PONTIANAK - Menyikapi isu kelangkaan masker di kota Pontianak di tengah maraknya pemberitaan virus Corona, Satreskrim Polresta Pontianak memeriksa 6 orang yang menjual masker dengan harga yang tak masuk akal.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Komarudin mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini telah memeriksa 6 orang terkait hal ini dan mengamankan 50 box masker. Keenam orang ini masing - masing berinisial VG, FA, YS, VN, MA dan SD.

"Karena tidak sepenuhnya benar terjadi kelangkaan, memang ada beberapa di beberapa titik yang menjual dan itu sudah kita berikan arahan untuk tidak menjual dalam jumlah besar, namun demikian hasil penyelidikan di lapangan Tim mengamankan 6 orang terduga penimbun masker," ujar Komarudin dalam Konfrensi Persnya di Mapolres,Jumat (6/3/2020).

Komarudin menjelaskan bahwa Pembeli pertama ialah VG, yang membeli masker tersebut dari distributor sebanyak100 box, seharga Rp59.090 per boxnya

Kemudian VG menjual kembali kepada FA dengan nilai jual yang sudah di up dengan masing - masing box di jual Rp.160.000

"Artinya dari 1 box sudah mendapat keuntungan Rp100 ribu, kemudian dadi FA di jual kembali kepada YS seharga Rp220.000 per box, dan seterusnya kepada Inisial VN, dan terakhir masker berada di tangan MA dan SD di mana di tangan terakhir box box masker tersebut di jual dengan nilai jual Rp270 ribu per box, dan sudah ada calon pembeli yang mau membeli dengan harga Rp300.000 per boxnya,"jelas Komarudin.

Terkait hal ini, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka, hingga saat ini keenam orang tersebut masih diperiksakan dengan status saksi.

"Kami masih mengkaji unsur pasal mana yang akan kami terapkan, apakah nanti masuknya ke undang - undang perdagangan ataupun undang - undang Kesehatan," tambah Komarudin.

"Undang - undang kesehatan manakala kualitas masker tidak sama dengan spesifikasi.Kalau masalah penimbunan Tentu undang - undang perdagangan, barang siapa melakukan penimbunan bahan pokok dan barang penting, dan langka itu yang masih kota akan dalami apakah masuk Kategori tersebut, dan masalah penjualan kalau dia tidak menimbun juga tidak bisa dikenakan,"jelas Komarudin.

Komarudin menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik serta tetap waspada.

"Memang stok di apotik terbatas sehingga tidak di perkenankan membeli dengan jumlah yang cukup besar. Namun masyarakat masih bisa membeli namun dengan jumlah yang di batasi, 3 sampai 5 lembar, dan inilah fakta yang ada ada distributor yang menjual dengan jumlah yang cukup besar ini yang terus kami dalami, ditambah lagi harga yang terus berlipat di tengah kesulitan masyarakat mendapat masker,"jelas Komarudin.