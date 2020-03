BERLAKU Hari Ini Hingga 15 Maret, Nikmati Promo Menu KFC Serba Rp 10 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gembira buat pelanggan setia KFC, KFC kembali hadirkan promo yang semakin memanjakan pelanggan.

Restoran cepat saji asal Amerika Serikat (AS) itu menggelar promo bertajuk Hastaq atau tagar 'Oh My Jago' dimana harga semua serba 10 Ribuan.

Tak perlu khawatir dan takut kehabisan, karena promo berlangsung lumayan lama dari tanggal 6 - 15 Maret 2020.

Selama sepuluh hari ini, kamu bisa memilih menu favoritmu hanya dengan Rp 10.000 saja.

Kamu bisa menikmati beberapa menu pilihan KFC hanya dengan Rp 10.000.

Namun, kamu harus siap-siap mengantri di jam-jam yang sudah disediakan.

Buruan datang ke KFC terdekat nikmati promonya.

Dikutip dari akun Instagram KFC @kfcindonesia, berikut daftar menu yang bisa kamu dapatkan dengan harga Rp. 10.000.

1. Mini Chizza,

2. Chicken Strips dan Jalapeno Sauce,

3. Chicken Skins dan Jalapeno Sauce,

4. Chicken Balls dan Jalapeno Sauce,