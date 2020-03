Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Yuk Lihat Siapa yang Berada di Peringkat Pertama

VOLARE #1 SOUND

Edisi: 06.03.2020

Host: Febi Resiana

Chart: Venny Sulika

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik,Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1 Gengahr - Heavenly Maybe

2 Morrissey - Bobby, Don't You Think They Know?

3 Inhaler - Ice Cream Sundae

4 Alicia Keys - Underdog

5 Mura Masa - Teenage Headache Dreams (Feat. Ellie Rowsell)

6 Green Day - Oh Yeah!

7 Grace Carter - Amnesia

8 Celeste - Stop This Flame

9 The 1975 - Me & You Together Song

10 Soccer Mommy - circle the drain

