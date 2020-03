Purna Paskibraka Kalbar Sukses Gelar Lomba Kreativitas Baris Berbaris 2020

Citizen Reporter

Juliansyah

PONTIANAK - Purna Paskibraka Indonesia Prov. Kalbar dan Disporapar Kalbar Sukses gelar KIBAR 2020.

Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kalimanta Barat dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalbar sukses menyelenggarakan Lomba Kreativitas Baris Berbaris (KIBAR) 2020.

Kegiatan Lomba yang diselenggarakan pada Tanggal 29 Februari itu diikuti 9 kontingen perwakilan kabupaten/kota se Kalimantan Barat dan menyedot perhatian masyarakat untuk menyaksikan kegiatan tersebut, mengingat lomba ini pertama kali diselenggarakan di Kalimantan Barat.

Kepala Disporapar Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Natalia Karyawati, ME dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dan meminta Purna Paskibraka Indonesia Prov. Kalbar mengagendakan kegiatan ini kembali tahun depan dengan lebih meriah, semarak dan lebih kompetitif.

Kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang perebutan piala, namun juga sebagai ajang silatturahim dan kreativitas paskibra sekolah seKalbar untuk menampilkan kreasi dalam segala hal, baik gerakan, kostum maupun kekompakan.

Ketua Purna Paskibraka Indonesia Prov. Kalbar, Ya’ Chaidir Nurhayat, ST mengungkapkan agenda ini merupakan kolaborasi Disporapar dengan Purna Paskibraka Indonesia Prov. Kalbar yang disusun sejak tahun lalu.

Beliau juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia se Kalbar yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam kegiatan ini serta para sponsorship yang juga ikut meyukseskan kegiatan ini.

Menurut Yulsius Jualang, S.Kep, M.Si selaku Kabid Pemuda Disporapar Prov Kalbar dan Ketua Panitia kegiatan KIBAR 2020 yang diselengarakan di GOR Pangsuma Pontianak ini diikuti oleh 2 Kota dan 7 Kabupaten se Kalimantan Barat. Diantaranya Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kab. Ketapang, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, Kab. Melawi dan Kab. Landak.

Keluar sebagai juara pertama yaitu Kota Singkawang, diikuti Kabupaten Kubu Raya di posisi kedua dan Kota Pontianak di urutan ke tiga.

Sebagai runner up 1 yaitu kab. Sintang, runner up dua Melawi dan runner up 3 kab. Ketapang. Juara Umum dari seluruh katagori yang dilombakan jatuh kepada utusan Kabupaten Kubu Raya, yang sekaligus mambawa piala bergilir Gubernur Kalimantan Barat.

Antusias masyarakat dan para Purna Paskibraka Indonesia dari berbagai penjuru daerah juga tampak meramaikan kegiatan ini. Salah satunya Saltin (53) Paskibraka tahun 1985 yang berdomisili di Kabupaten Ketapang yang hadir jauh jauh untuk dapat menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan rasa senang bisa berkumpul dan silaturahim dengan para purna dan saling bertukar ide dan gagasan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan di daerah.

"Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Purna Paskibraka Indonesia Prov. Kalbar sudah selayaknya mengambil peran dan turut berkontribusi dalam meningkatkan kreativitas anak muda dan SDM di kalbar melalui berbagai kegiatan positif salah satunya KIBAR ini,” Ujanya disela-sela menyasikan pertandingan.