LIVE HASIL Chelsea Vs Liverpool Babak 16 besar Piala FA Rabu (3/3) Pukul 02.45 WIB, Chelsea Timpang.

LIVE HASIL Chelsea Vs Liverpool Babak 16 besar Piala FA Rabu (3/3) Pukul 02.45 WIB, Chelsea Timpang

PIALA FA - Babak 16 besar Piala FA menyuguhkan duel sengit antara Chelsea vs Liverpool, di Stadion Stamford Bridge, Rabu (3/3/2020) pukul 02.45 dini hari WIB.

Di tempat lain dalam waktu bersamaan Reading menjamu Sheffield Utd dan West Brom Vs Newcastle Utd.

Kemudian keesokan hari Leicester Vs Birmingham, Sheffield Wed Vs Manchester City dan Tottenham Vs Norwich.

Babak 16 besar Piala FA ditutup laga seru antara Derby Vs Manchester United.

Sebelumnya Arsenal sudah lebih dulu melaju ke babak delapan besar seusai mengalahkan Portsmouth dua gol tanpa balas.

Ketahui jadwal hasil langsung atau live score pertandingan ini via link di bagian akhir artikel.

• Jadwal Liga Champion Leg 2 Babak 16 Besar UCL

Chelsea dan Liverpool berharap bisa bangkit pada laga ini untuk meningkatkan mental bertanding tim.

Sang tuan rumah, Chelsea, masih belum menunjukkan konsistensi mereka.

Hal tersebut tercermin dalam beberapa laga terakhir The Blues - julukan Chelsea - di semua kompetisi.