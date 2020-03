Laksanakan Jadwal Kesamaptaan Jasmani, Polsek Pontianak Kota Tetap Beri Pelayanan pada Masyarakat

Anggota Kepolisian melakukan Sit Up bersama dalam kegiatan Kesamaptaan Jasmani di halaman Satdion Sultan Syarif Abdurrahman.

PONTIANAK - Anggota Kepolisian Polsek Pontianak Kota mengikuti kegiatan kesamaptaan jasmani di Halaman Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Jl Mt. Haryono, Pontianak Selatan.

Kepala Kepolisian Sektor Pontianak kota Kompol Sugiono menjelaskan kegiatan kesamaptaan jasmani tersebut merupakan kegiatan rutin setiap enam bulan sekali dan bertujuan untuk mengukur kemampuan jasmani untuk seluruh anggota kepolisian termasuk anggota Polsek Pontianak Kota.

"Kesamaptaan jasmani ini di lakukan satahun dua kali, satu periode itu enam bulan. Itu untuk mengukur kemampuan teman-teman, apakah masih sehat atau mungkin ada yang sakit," jelasnya kepada wartawan Tribun, Selasa (03/03/2020)

Ia juga menjelaskan, meskipun jadwal kesamaptaan jasmani dilakukan di hari kerja. Polsek Pontianak Kota tetap akan memberikan layanan kepada masyarakat.

Ia menerangkan anggota yang tidak ikut kesamaptaan di hari senin dapat melakukan kegiatan tersebut di hari selanjutnya.

"Tapi karna hari senin harus ada pelayanan, jadi yang tidak ikut hari senin bisa ikut di hari selasa. karna kalau semua anggota ikut jadwal senin, kita nanti ndak bisa melayani masyarakat," ujarnya.

Selain itu, ia pun menjelaskan kegiatan tersebut meliputi lari 12 menit, Push up satu menit, Pull Up satu menit, Restock satu menit, Sit up satu menit, Shuttle Run tiga putaran. Ia menuturkan hal tersebut merupakan tolak ukur agar selalu siap saat dilapangan.

"Item olahraganya ada lari 12 menit, Push up satu menit, Pull Up satu menit, Restock satu menit, Sit up satu menit, Shuttle Run tiga putaran. Jadi tes nya juga sama ketika masuk polisi. Hal ini menjadi tolak ukur, karena kita harus selalu siap di lapangan," jelasnya.

Ia juga menerangkan selain kesamaptaan jasmani, anggota kepolisian juga akan di cek kesehatannya. Cek kesehatan tersebut juga akan di lakukan setiap enam bulan sekali.

"Kita juga ada cek berkala tentang kesehatan, itu juga sama enam bulan sekali jadi ini ada korelasinya antara kesamaptaan jasmani maupun secara periodik tes rikkes," jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang wajib di ikuti seluruh anggota kepolisian, termasuk anggota dari Polsek Kota.

"Kegiatan ini wajib di ikuti seluruh anggota kepolisian, termasuk Polsek Kota, dan jadwal giat kesamaptaan jasmni kita itu di hari senin," ujarnya. (Rizki Kurnia)