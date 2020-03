10 PROMO Makan Murah di Bulan Maret, Dari A & W Hingga CFC, Bisa Dapatkan Paket Super Besar Gratis 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak ada yang lebih indah dibanding awal bulan yang dipenuhi banyak promo makan murah.

Apalagi dompet sedang tebal-tebalnya pascagajian.

Berikut beberapa promo makan murah selama Maret. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan ya! Dilansir dari idntime, inilah 10 promo makanan murah yang dapat Anda nikmati di bulan Maret. 1. Kapan lagi bisa makan ayam, nasi, dan minum seharga Rp 20 ribuan? Promo Wingseru dari Holdak ini berlaku hingga 15 Maret.

tagram.com/holdak_indo

2. Promo makan sushi seharga Rp22 ribu ini berlaku hingga 31 Maret.

Ada tiga paket yang bisa kamu pilih, nih!

instagram.com/informen.id

3. Pencinta ayam KFC mana suaranya?

Setelah pembelian Rp70 ribu, kamu bisa mendapatkan paket Super Besar 1 secara gratis, lho!

instagram.com/kfcindonesia

4. Ada promo hingga 31 persen untuk pembelian bubur tiga rasa legendarisnya Ta Wan.

Ini hanya berlaku untuk makan di tempat saja, ya

instagram.com/tawanrestaurant

5. Tinggal menunjukkan gambar ini, kamu bisa mendapatkan satu paket King's Chicken seharga Rp19 ribuan saja.

Murah banget, kan?

instagram.com/burgerking.id

6. Setiap tanggal 13, kamu bisa mendapatkan dimsum seharga Rp13 ribu dari Imperal Kitchen & Dimsum. Pilihan menunya ada di bawah ini, ya

instagram.com/imperialkitchenid

7. Pilih kuponnya dan nikmati potongan harganya hingga akhir bulan.

Promo ini juga berlaku untuk take away dan drive thru

instagram.com/giladiskonn 8. Kamu bisa mendapatkan tiga potong ayam CFC dengan harga Rp 30 ribu. Promo ini hanya berlaku hingga 8 Maret saja!

instagram.com/cfcindonesia_official

9. Beragam menu spesial dari Gokana Ramen & Teppan seharga Rp 35 ribuan.

Promo ini hanya berlaku pada Senin-Jumat ya.

instagram.com/gokanaresto

10. Mulai Rp 88 ribu, kamu bisa mendapatkan tiga menu, dua paket ayam, dan satu paket burger.

Promo McD ini hanya berlaku saat weekend.

instagram.com/mcdonaldsid

Itulah sepuluh promo makanan yang bisa kamu gunakan selama Maret.

Pastikan tak ada tanggal yang terlewatkan, ya! (*)