Sudah Tahap Dua, Polres Mempawah Limpahkan Kasus Korupsi APBDes Medan Mas ke Kejaksaan

MEMPAWAH - Polres Mempawah melimpahkan tahap dua Kasus Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) Medan Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dengan tersangka inisial HY (46 Th) dan UR (40 Th).

Kasat Reskrim Polres Mempawah AKP Sutrisno mengatakan dalam pelimpahan tahap II ini penyidik juga menyerahkan kedua tersangka berikut barang bukti ke Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Mempawah, Senin (2/3/2020).

"Pelimpahan tahap II ini, berupa dua tersangka dan barang bukti, dilakukan atas selesainya proses penyidikan yang dilakukan dalam kasus korupsi Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 sehingga terjadi kerugian negara," ujar Sutrisno.

Ia juga mengatakan Pelimpahan tahap dua ini dilakukan setelah sebelumnya berkas perkara kedua tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa.

"Dan dengan dilakukanya penyerahaan tahap II tersangka dan barang bukti ini, maka pelaksanaan penyidikan kasus korupsi dana desa untuk 2 tersangka ini telah selesai," kata Sutrisno.

• NAMA Taufik Hidayat Ikut Diseret Korupsi Imam Nahrawi, Gatot Sebut Ditugasi Kumpulkan Setoran Uang

Kanit Tipidkor IPTU DJOKO WAHJONO menambahakan, dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Sesuai pasal 2 dan 3 uu pidkor ancaman hukuman 20 tahun penjara degan Kerugian Negara sekitar Rp. 242.000.000," kata Sutrisno.

Ia berharap agar kepada kepala desa maupun calon kades betul-betul dan dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran dana desa dengan baik. Dimana pada tindak pidana ini diakuinya modus yang dilakukan antara lain pemalsuan tanda tangan.

"Modus nya pemalsuan tanda tangan, Mark Up, dan penggunaan dana Fiktif dengan barang bukti uang tunai 20 juta rupiah. Ini terkait LPJ Desa Medan Mas Tahun Anggaran 2016," pungkas Sutrisno .

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID