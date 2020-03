Grand Zuri Hadir dengan Fasilitas Hotel Terbaik di Kota Ketapang

KETAPANG - Hotel Grand Zuri kini telah hadir di Kota Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Hadir sebagai hotel bintang 3+ yang akan menambah pilihan bagi pelaku bisnis atau perjalanan di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Ketapang.

Hotel Grand Zuri Ketapang merupakan hotel ke-23 yang di kelola oleh Zuri Hotel Management yang berkantor pusat di Jakarta.

Direktur Marketing PT Zuri Hotel Manajemen Alit Nurwanto menjelaskan bahwa Hotel Grand Zuri Ketapang adalah hotel kedua yang ada di pulau Kalimantan setelah tahun lalu membuka hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

• Pemuda Asal Ketapang Raih Medali Emas dan Spesial Award di Ajang AYIA 2020 Malaysia

"Selain di Pulau Kalimantan, Zuri Hotel Management juga sudah mengelola hotel hotel di Bali, Jawa dan Sumatera," kata Alit, Minggu (01/02/2020).

Hotel yang dimiliki oleh PT Wahana Sukses Bersama Ketapang ini berharap kerjasama pengelolaan manajemen hotel dapat mengusung standard layanan nasional sehingga dapat memberikan kesan yang lebih baik kepada semua tamu yang menginap.

"Hotel Grand Zuri Ketapang juga memberikan semua fasilitas yang menunjang dan sangat moderen mulai dari kecepatan internet mencapai 20 Mbps dan parkir yang luas."

"Tidak kalah menarik, jika anda pecinta kuliner Hotel kami juga memiliki restaurant yang menyajikan menu menu yang di buat oleh chef berpengalaman dari beberapa hotel Internasional," tambah Alit.

Selain itu, dengan karyawan yang muda, energik dan milenial yang akan selalu mengutamakan guest experience atau pengalaman yang mengesankan dengan tagline “We know how to please you.”

General Manager Grand Zuri Ketapang Dahniar Husain mengatakan hotel berlantai 6 ini memiliki 102 kamar berkelas tersedia dalam 4 tipe kamar yaitu Superior dengan luas 20m2, Deluxe 24m2, Executive Deluxe 28m2 dan Junior Suite 47m2 dengan fasilitas kamar berkelas dan modern.