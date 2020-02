Pemuda Asal Ketapang Raih Medali Emas dan Spesial Award di Ajang AYIA 2020 Malaysia

KETAPANG - Pemerintah Malaysia menggelar pameran inovasi teknologi yang bertajuk Malaysia Technology Expo (MTE) di Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (22/02/2020) lalu.

Satu diantara rangkaian dari kegiatan MTE kali ini yaitu Asian Youth Innovation Awards (AYIA) yang dibuka langsung oleh YB Datuk Seri Mohd Redzuan Bin Yusof selaku Menteri Entrepreneur and Development Malaysia.

AYIA merupakan kompetisi inovasi yang diperuntukan bagi anak muda dari seluruh dunia untuk bisa berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan lokal maupun global yang ada di masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan.

Siapa sangka ternyata satu di antara peserta kompetisi tersebut merupakan putra daerah asli Kabupaten Ketapang yang berasal dari Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Syekh Arpi Ageng.

• Dinas PUTR Ketapang Segera Lelang Peningkatan Tiga Ruas Jalan Senilai Rp 27 Miliar

Pemuda yang akrab disapa Ageng ini adalah alumni MAN 2 Ketapang yang kini sedang berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta.

Ageng kini tengah menempuh tahun terakhirnya pada program sarjana dijurusan informatika.

Pada kompetisi kali ini Ageng bersama timnya membawakan inovasi berupa konsep layanan manajemen pengelolaan sampah dengan tempat sampah pintar yang terintegrasi menggunakan teknologi IoT (Internet of Things) berbasis Aplikasi.

Dengan inovasinya tersebut, Ageng dan timnya berhasil meraih Emas pada kategori IoT (Internet of Things) serta meraih spesial award dari pemerintah kroasia dengan predikat 'The Most Oustanding Innovation' setelah mengalahkan lebih dari 100 tim dari belasan negara lainnya termasuk Inggris, Iran, China, Malaysia, dan negara lainnya.

Saat dihubungi Ageng mengatakan masih sangat sedikit memang anak desa yang memiliki ketertarikan di dunia inovasi teknologi.

"Disamping memang fasilitas yang tidak memadai, kultur masyarakat desa yang cenderung acuh terhadap perkembangan teknologi juga menjadi penyebab sedikitnya minat anak desa terhadap dunia teknologi," kata Ageng Jumat (28/02/2020).