Promo KFC Dapat 9 Potong Ayam Hanya Rp 81 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KFC kembali mengadakan promo harga spesial yang semakin memanjakan pelanggan.

Dalam promo bertajuk FEBulous, KFC menebar harga spesial untuk setiap pembelian ayam krispinya.

Tak lain, promo harga spesial mulai dari Rp 81.818 sudah mendapatkan sembilan potong ayam krispi ala KFC.

Yang istimewa, promo spesial KFC berlangsung selama dua hari!

Promo beli 9 potong ayam krispi berlaku mulai Kamis (27/2/2020) hari ini dan Jumat (28/2/2020) besok.

Istimewanya lagi, promo ini berlaku di seluruh store KFC seluruh Indonesia, termasuk di bandara.

Promo KFC terbaru ini bisa kamu nikmati untuk makan di tempat (eat in), dibawa pulang (take away), drive thru home delivery, dan online.

Namun, untuk pembelian take away akan dikenakan biaya tambahan

Selain itu, promo KFC Paket Super Besar 1 tidak berlaku untuk KFC Catering.

Yang harus diperhatikan, harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap outlet.