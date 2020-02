Petugas teller melayani penukaran mata uang dolar AS dengan rupiah di Bank Mutiara, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung

Pagi Ini, Rupiah Tembus Rp 14.088 Per Dolar AS

Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan Jumat (28/2).

Nilai tukar rupiah melemah sembilan hari berturut-turut.

Mengutip Bloomberg pukul 8.14 WIB, rupiah pasar spot ke level 14.088 per dolar AS atau melemah 0,45%.

Analis Kapital Global Investama Alwi Assegaf memproyeksikan rupiah hari ini akan kembali melemah seiring dengan penyebaran virus corona yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

“Memang masih cenderung melemah. Namun, pelemahan rupiah ini kemungkinan bisa diredam asalkan Bank Indonesia (BI) bertindak untuk menstabilkan nilai tukar dengan melakukan intervensi,” kata Alwi kepada Kontan.co.id, Kamis (27/2) kemarin.

Alwi menghitung rupiah akan melemah dan bergerak pada kisaran Rp 13.960-Rp 14.110.

Sementara Head of Economics Research Pefindo Fikri C Permana melihat rupiah justru punya peluang terapresiasi.

Dia melihat rupiah akan mampu menguat tipis pada rentang Rp 13.950 per dolar AS-Rp 14.080 per dolar AS.

“Virus corona masih akan menjadi sentimen penekan, namun faktor utama penguatan berasal dari pergerakan indeks dolar yang sudah mulai tertahan. Hal ini seiring dengan risiko di perekonomian AS sendiri,” pungkas Fikri.