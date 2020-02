Live Streaming Undian 16 Besar Liga Eropa : Siapa Lawan Inter Milan, AS Roma & Manchester United ? 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lima belas klub lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2019-2020 seusai laga leg kedua babak 32 besar, Jumat (28/02/2020) dinihari WIB.

Babak 32 besar Liga Eropa hanya menyisakan satu pertandingan tunda yakni leg kedua antara Frankfurt vs Salzburg baru yang akan digelar Jumat (28/2/2020) atau Sabtu dini hari WIB atau setelah undian babak 16 besar.

Pertandingan mempertemukan kedua tim itu harus ditunda karena adanya badai di kawasan sekitar lokasi pertandingan, Red Bull Arena, Salzburg, Austria.

Pada leg pertama di Frankfurt, 20 Februari lalu, wakil Jerman menang 4-1.

Sementara itu, beberapa tim yang lolos babak 16 besar diantaranya merupakan wakil dari empat liga top Eropa, masing-masing Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman UEFA.COM, jadwal undian babak 16 besar Liga Eropa akan berlangsung di markas UEFA di Nyon, Swiss, pada Jumat (28/02/2020) jam 13.00 waktu Eropa atau 19.00 WIB.

Teknis pengundian, nantinya tidak ada perlakuan istimewa bagi tim asal negara yang sama.

Perjumpaan bisa terjadi antara dua klub asal sama negara di babak 16 besar.

Semisal, Inter Milan Vs AS Roma, Manchester United Vs Wolves atau Getafe Vs Sevilla.

Selain itu, akan ada potensi terjadi duel-duel big match seperti Inter Vs AS Roma, AS Roma Vs Manchester United atau Manchester United Vs Inter Milan.

