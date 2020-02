Hasil Undian Liga Europa Babak 16 Besar - Manchester United Diuntungkan & Duel Tim Italia Vs Spanyol

Hasil Drawing Liga Europa babak 16 besar dengan total 16 klub-klub hebar di Eropa telah usai diundi, Jumat (28/2/2020).

Ada yang menarik dari hasil undian kali ini.

Dua wakil Italia harus bertemu dua wakil Spanyol yaitu Inter Milan (Italia) Vs Getafe (Spanyol) dan Sevilla (Spanyol) Vs AS Roma (Italia).

Sementara raksasa Inggris Manchester United sedikit diuntungkan dengan menjamu wakil Austria LASK .

Berikut hasil lengkap undian Babak 16 Besar Liga Europa :

- Istanbul Basaksehir (Turki) Vs Copenhagen (Denmark)

- Olympiacos (Yunani) Vs Wolverhampton Wanderes (Inggris)

- Glasgow Rangers (Skotlandia) Vs Bayer Leverkusen (Jerman)

- Wolfsburg (Jerman) Vs Shakhtar Donetsk (Ukraina)

- Inter Milan (Italia) Vs Getafe (Spanyol)