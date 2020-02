Top Ten Volare Musik Barat Pekan InI, Amnesia - Grace Carter Peringkat Pertama

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik,Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1 Amnesia - Grace Carter

2 Read My Mind - Rolling Blackouts Coastal Fever

3 Take A Piece - The Big Moon

4 Heavenly Maybe - Gengahr

5 Tonight - Katy J Pearson

6 Bobby, Don't You Think They Know? - Morrissey

7 Best Worst Year - Strabe

8 Ice Cream Sundae - Inhaler

9 Underdog - Alicia Keys

10 Teenage Headache Dreams (Feat. Ellie Rowsell) - Mura Masa