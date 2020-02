Kedubes Amerika Perkenalkan Program Pertukaran dan Peliputan Jurnalistik di Amerika Serikat

Deputy Press Attache Embassy of the United States of America, Sita Raiter, secara khusus berkunjung ke Kantor Tribun Pontianak, Senin (24/2/2020).

Sita di dampingi Information Assistent Public Affairs Section US Embassy Jakarta Tia Andriani. Keduanya melihat langsung aktivitas para jurnalis Tribun secara langsung.

Kedatangan keduanya disambut Pemimpin Redaksi (Pemred) Tribun Pontianak Safruddin dan Print Production Manager Tribun Pontianak, Stefanus Akim.

Diskusi seputar media online, media cetak, dan media eletronik yang dikelola Tribun Pontianak berlangsung seru.

"Mulai dari teknik peliputan reporter di lapangan, editing berita oleh tim editor, hingga melihat ruangan sirkulasi percetakan Tribun Pontianak," ujar Pemred Tribun Pontianak, Safruddin, Senin (24/2/2020).

Lebih lanjut, Safruddin mengatakan era digital saat ini menjadikan reporter haruslah multi talenta.

Selain menulis berita, reporter juga dapat mengambil video, foto dan sebagainya.

"Namun yang terpenting, adalah reporter cekatan, efektif, dan berintregitas dalam menjalankan tugas. Terkait, informasi yang paling dicari masyarakat adalah isu-isu yang menarik dan bernilai berita tinggi," imbuh Pemred yang sebelumnya bertugas di Tribun Kaltim serta Tribun Lampung tersebut.

Di tempat yang sama, Print Production Manager, Stefanus Akim, menambahkan terkait informasi menarik dari Amerika Serikat, masyarakat luas tertarik dengan dunia pendidikan, politik hingga traveling.

• Perwakilan Kedubes Amerika Takjub dan Antusias Kupas Kegiatan Jurnalistik di Tribun Pontianak

"Bahkan, isu-isu menarik lainnya adalah sektor perekonomian, perang dagang serta perkembangan teknologi," ungkap alumnus IVLP USA tahun 2016 dengan isu Environmental Protection: Forest Fires tersebut.