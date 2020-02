Film Keluarga The Call of The Wild, Cerita Petualangan Seekor Anjing Berhati Besar

The Call of The Wild, Cerita Petualang Seekor Anjing Yang Berhati Besar

PONTIANAK - Kini tengah tayang film keluarga keluaran 20th Century Fox yang berjudulThe Call of the Wild.

Film ini sendiri merupakan film adaptasi terbaru dari novel klasik tulisan Jack London dengan judul yang sama.

Cerita pada film ini akan berpusat pada seekor anjing berhati besar bernama Buck, yang kehidupan enaknya terguncang secara besar-besaran ketika ia tiba-tiba diambil dari rumahnya yang mewah di California, lalu dipindahkan ke hutan belantara beku bernama Yukon Alaska.

Berkisah tentang perjuangan seekor anjing, kisah ini sebelumnya sudah pernah dituangkan ke dalam layar lebar beberapa kali, akan tetapi tidak pernah dengan konsep terbaru seperti film yang sekarang.

Dimana perbedaanya terdapat bukan hanya pada sosok Harrison Ford sebagai pemeran utama, namun karena mitranya yang seekor anjing hadir dalam bentuk CGI untuk menghidupkan kisah tersebut.

Hal ini dilakukan tentu saja untuk para penonton bioskop modern seperti era saat ini. Selain Harrison Ford sebagai protagonis utama, film The Call of the Wild juga diramaikan oleh sederet bintang lainnya seperti Dan Stevens (Apostle, Legion), Cara Gee (The Expanse) dan Karen Gillan (Guardians of the Galaxy, Jumanji: Welcome to the Jungle).

Dengan setting selama masa Gold Rush pada tahun 1890-an, Buck menjadi rekrutan terakhir di tim kereta luncur anjing pengiriman surat, dan akhirnya menjadi pemimpin kelompoknya. Akan seperti apa kelanjutan kisah Buck? Tonton langsung dibioskop kesayangan kamu ya.