VIDEO: Wanita Cantik Asal Negeri Paman Sam Ini Takjub Keragaman Kota Pontianak

KUBU RAYA - Sita Raiter wanita cantik asal negeri Paman Sam ini mengungkapkan rasa takjubnya dapat berkunjung ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (24/2/2020).

Menurutnya, Kota Pontianak penuh dengan keindahan.

Mulai dari keragaman orang-orang di sini dan lainnya.

Bahkan, Sita menuturkan, ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kakinya di Kota yang terkenal dengan ikon Tugu Khatulistiwa.

Wanita yang berprofesi sebagai Deputy Press Attache Embassy of the United States of America di Jakarta ini berharap dapat berkunjung kembali ke Kota Pontianak.

Selengkapnya simak video di atas. (*)

