Sheila Marcia dan Dimas Akira Resmi Menikah, Anji Tulis Pesan Untuk Ibu Leticia dan Suami

Kebahagiaan tengah menyelimuti Sheila Marcia yang resmi melepas status janda.

Sheila Marcia dan Dimas Akira resmi menikah di GBI Lembah Pujian, Denpasar, Bali pada Kamis (20/2/2020).



Pernikahan keduanya digelar secara private dengan dihadiri keluarga dan sahabat dekat.



Musisi Anji mengunggah di akun instagramnya, tampak foto sang istri Wina Natalia yang hadir pada pernikahan Sheila, Minggu (22/02/2020).

Anji Unggah Potret Pernikahan Sheila Marcia dan Dimas Akira, Tuliskan Pesan Agar Bahagia Selamanya (Instagram @duniamanji)

Terlihat pula putrinya dengan Sheila Marcia, Leticia yang tampak cantik dengan gaun berwarna krem.



Sheila Marcia memamerkan senyum lebar saat berdiri berdampingan dengan sang suami, Dimas Akira.



Pada unggahan-nya, Anji juga menandai akun instagram Wina, Sheila dan Dimas Akira.



• KABAR GEMBIRA! Sheila Marcia Menikah dengan Dimas Akira di Bali

Selamat, @itssheilamj & @dmustakira . Bahagia selamanya ya. #HariBahagia

Unggahan Anji tersebut lantas dibanjiri komentar warganet yang salut dengan hubungan Anji dan Sheila Marcia.

Rukun banget ya antara istri nya anji sama kak sheila ya ampun senang liatnyaaa

Putrinya udah gede, cantik. Semoga semuanya bahagia selamanya.

Keluarga yg kompak, selalu menebar kebaikan, salut deh sama kalian, buat semuanya selalu diberkati Tuhan

Adem bgt liatnya

Yeayyy semoga mommy Sheila dan suaminya bahagia dan hanya maut yang memisahkan nya amin,

ticia udh gede aja mkin syantik,. Minda you are the best