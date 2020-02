Kedubes Amerika Serikat Kunjungi Tribun Pontianak, Ini Permasalahan Yang Dibahas

KUBU RAYA- Jajaran Tribun Pontianak kedatangan tamu spesial, dua wanita cantik dari Kantor Juru Bicara Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Dua wanita cantik ini berasal dari dua negara, Indonesia dan Amerika disambut oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) Tribun Pontianak, Safruddin dan Manajer Produksi, Stefanus Akim.

Yang pertama ada Information Assistent Public Affairs Section US Embassy Jakarta, Tia Andriani.

Kemudian Deputy Press Attache Embassy of the United States of America, Sita Raiter.

Banyak hal yang dibahas dalam diskusi ini, mulai dari program beasiswa pendidikan, pertukaran belajar terkait bidang jurnalistik di Amerika Serikat serta sharing dunia jurnalistik di Tribun Pontianak.

