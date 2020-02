Virus Corona Berdampak ke Pertandingan Serie A Termasuk Laga Inter Milan vs Sampdoria

Christian Eriksen saat berhasil mencetak gol perdananya bersama Inter Milan pada laga Ludogorets vs Inter, Jumat (21/2/2020) dini hari WIB.

Virus Corona saat ini mulai berdampak ke pertandingan teratas Liga Italia atau Serie A.

Dampak virus corona menyebabkan setidaknya tiga laga di Serie A mengalami penundaan.

Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, memutuskan untuk menunda seluruh kegiatan olahraga di wilayah Lombardy dan Veneto, Sabtu (22/2/2020) waktu setempat.

Keputusan tersebut diambil untuk menghindari petensi menyebarnya virus corona.

"Menteri Olahraga Vincenzo Spadafora bermaksud untuk menangguhkan semua acara olahraga yang direncanakan untuk hari Minggu di wilayah Veneto dan Lombardy," ujar Giuseppe Conte yang dilansir dari Daily Mail.

Sudah ada 42 pertandingan mulai dari kompetisi amatir hingga Serie B yang ditunda, salah satunya laga Ascoli vs Cremonese.

Keputusan sang Perdana Menteri juga berimbas terhadap jadwal Liga Italia Serie A.

Tercatat, ada tiga partai yang sudah pasti ditunda, yakni Inter Milan vs Sampdoria, Hellas Verona vs Cagliari, dan Atalanta vs Sassuolo.

Walikota Milan, Giuseppe Sala, telah mengonfirmasi adanya penundaan tersebut.

Begitu pula dengan Walikota Bergamo, Giorgio Gori, yang memastikan laga Atalanta vs Sassuolo dan Hellas Verona vs Cagliari ditunda.

Saat ini, masih menurut laporan dari Daily Mail, ditemukan 79 kasus virus corona di Italia dan sudah memakan dua korban jiwa.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "3 Pertandingan Serie A Resmi Ditunda akibat Virus Corona"

Penulis : Faishal Raihan

Editor : Nugyasa Laksamana