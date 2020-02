LIVE Hasil Man United Vs Watford Liga Inggris, Minggu (23/2), Bruno Fernandes Jadi Pembeda Skuad Ole

LIVE Streaming Manchester United Vs Watford Liga Inggris Live Mola Tv, Misi Ole Gunnar Solskjaer

MANCHESTER United berpotensi melanjutkan tren positifnya kala menjamu Watford, dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke 27, Minggu (23/02/2020).

Laga yang dilangsungkan di markas Manchester United, Old Trafford Stadium, dan kick off sejak pukul 21.00 WIB itu kini membawa The Red Devils (julukan Manchester United) di atas angin.

Adalah seorang Bruno Fernandes yang menjadi pembeda di skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu.

Ia melesakkan gol dan mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Manchester United unggul sementara dengan skor 1-0.

Gol itu dilesakkannya lewat titik putih di menit ke 42.

Sebelumnya, ia dijatuhkan kiper Watford di titik terlarang saat tengah menggiring bola.

Kejadian itu membuat wasit menunjuk titik putih.

Bruno Fernandes yang maju sebagai eksekutor tak menyianyiakan kesempatan tersebut.

Tembakan mendatarnya gagal diantisipasi kiper Watford dan membuat Manchester United kini unggul 1-0.

