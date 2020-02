Gara-gara Donald Trump Ngambek, Indonesia Jadi Negara Maju Versi Amerika | Pengusaha Tekstil Risau

INDONESIA kini tak lagi menyandang status negara berkembang alias developed country.

Sebagai gantinya, Indonesia kini masuk dalam daftar negara maju versi pemerintah Amerika Serikat (AS).

Kepastian terkait status itu didapatkan setelah pemerintah Amerika Serikat lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) mengeluarkan beberapa negara dari daftar negara berkembang.

Termasuklahlah di dalamnya Indonesia yang kini dicoret dari daftar negara- negara berkembang di dunia.

Usut punya usut, pencabutan Indonesia dan puluhan negara lainnya dari daftar negara- negara berkembang lantaran orang nomor satu di pemerintahan Amerika Serikat, Presiden Donald Trump yang merasa jengkel.

Donald Trump, sebagaimana dikutip dari Kompas.com yang melansirnya dari Reuters, Minggu (23/2/2020), mengaku jengkel lantaran merasa negaranya banyak dirugikan dalam perdagangan internasional.

Terutama dengan banyak negara yang 'pura-pura' jadi negara berkembang.

Memang, negara-negara yang menyandang status negara berkembang alias developed country akan mendapatkan perlakuan istimewa dalam beberapa kesepakatan dagang di WTO.

Termasuk juga kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.

Pada 2019 lalu, Presiden AS dari Partai Republik ini pernah mengungkapkan kekecewannya pada negara-negara yang ekonominya sudah cukup besar, namun engggan melepaskan statusnya sebagai negara berkembang di WTO.