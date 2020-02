LIVE TVRI Southampton Vs Aston Villa Liga Inggris, Sabtu (22/2) | Ancaman Zona Degradasi

LIGA Primer Inggris pekan ke 27 pada Sabtu (22/02/2020) sedikitnya menampilkan lima pertandingan.

Chelsea Vs Tottenham Hotspur jadi laga pembuka di pekan ini, di mana skuad asuhan Frank Lampard sukses memenangi laga di Stamford Bridge itu dengan skor akhir 2-1.

Usai laga itu, tiga pertandingan lainnya akan dimulai dalam tempo yang relatif bersamaan, di mana kick off akan dimulai pukul 22.00 WIb malam ini.

Ada duel antara Crystal Palace Vs Newcastle United, lalu juga ada pertandingan antara Sheffield United Vs Brighton and Hove Albion.

Satu pertandingan lainnya yakni antara Southampton Vs Aston Villa.

Laga terakhir jadi satu di antara pertandingan yang akan dijadwalkan tayang di stasiun televisi Tanah Air, TVRI.

Selain itu, juga akan tayang di siaran live Mola Tv.

Dengan demikian, Anda bisa menyaksikan laga antara Crystal Palace Vs Newcastle United ini di layar kaca.

Sekaligus juga via gadget Anda dengan mengakses link live streaming.

Berikut link live streaming yang bisa coba diakses untuk menyaksikan laga ini: