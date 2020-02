Berita Duka Cita - The Mui Suan/Siswanto Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun

Telah meninggal dunia dengan tenang Suami, Papa, Papa Mertua, Kakek Kami yang tercinta THE MUI SUAN / SISWANTO Dalam Usia 84 Tahun

Meninggal di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak, Jumat, 21 Februari 2020 pukul 17.35 WIB.

Jenazah disemayamkan di Rumah Duka ST. Michael ruang Yohanes Jalan Merdeka Barat Pontianak, Kalbar.

Dikebumikan Senin, 24 Februari 2020, berangkat pukul 10.00 WIB menuju ke Pemakaman Yayasan Surya Makmur Jalan Adisucipto KM. 8 Kuburaya-Kalbar.

Kami yang mengasihi, Istri : Lim Hui Kheng

Anak & Menantu :

- Megawati /The Ling Ling & Lim Bak Khim

- Suardi / The Hian Hian (✝)

- Suyanto / The Yong Chiang & Bong Chai Ha / Ratnawati

- Yuniarti / The Siau Ling & Wilbertus Willy / Ng Kok Hui

- Susanto / The Young Huang & Lim Ani

- Lindawati / The Chui Ling & Herman Yosep

Cucu Dalam Laki-laki :

- Hengky / The Phang Chun Hiong

- Thedy Young / The Chun Lung

- Ongky Young / The Chun Pheng

Cucu Dalam Prempuan :

- Jenny Theresa / The Ping Ping

- Claretty Therence / The Yi Phing

- Claretta Therence / The Mei Mei

Cucu Luar Laki-Laki :

- Frangklyn Fulvian / Ciam Chun Cun

- Cornelius Fulvian / Ciam Chun Seng

- Nicholas Fulvian / Ciam Chun Siang

- Benedictus Thomas Wong / NG Cun Hua

Cucu Luar Perempuan :

- Brigitta Michelle Wong / Ng Siu Phing

- Freya Theola / Lim Ai Ping

EXPEDISI MERPATI;

TK SUMBER BARU;

CV YUMITHO SINAR LESTARI;

PD WILLY JAYA;

TB DUNIA JAYA BANGUNAN;

RAJAWALI LAUT;

CV HARAPAN JAYA;

CV CAHAYA HARAPAN;

MEGA PLASTIK

Beserta Segenap Keluarga