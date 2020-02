Live-Action Mulan Dapatkan Rating PG-13, Yuk Kita Simak

PONTIANAK - Film Disney beberapa tahun terakhir tengah sibuk dengan berbagai proyek live-action seperti Aladdin, Beauty and the Best, Cinderella, hingga Lion King.

Kini, film Mulan yang dijadwalkan tayang bulan Maret 2020 saat ini sudah dinyatakan bahwa Mulan menjadi film pertama Disney dengan genre aksi yang memiliki rating PG-13.

Lalu apa ya artinya PG-13? Dikutip dari Kompas.com, PG-13 ialah kesiapan orangtua dalam mengawasi anak-anaknya karena beberapa materi yang dimaksud terkait penggunaan bahasa yang tak layak, kekerasan yang berkepanjangan serta berhubungan dengan seksualitas atau penggunaan narkoba.

Artinya, film ini perlu pendampingan orangtua agar tidak memperlihatkan kekerasan terhadap anak yang berusia kurang dari 13 tahun.

Seperti diketahu bahwa sebelumnya, Disney selalu mempertahankan keaslian serial animasi seperti dalam Beauty and the Beast yang membuatnya masih bisa dinikmati anak-anak.

Kali ini, para orang tua harus mengawasi anak-anak ketika menonton Mulan. Terlihat jelas memang Disney kerap mengambil pasar keluarga.

Sama seperti kartunnya, live-action Mulan tetap mengisahkan tentang perjuangan seorang gadis yang menyamar sebagai seorang pria agar dapat menggantikan posisi sang Ayah di medan perang untuk menyelamatkan keluarga dan negerinya.

Pernyataan ini diwartakan oleh variety dengan mendapat peringkat dari Motion Picture Association of America karena terdapat adegan kekerasan di dalamnya.

Dua video cuplikan adegan yang dirilis secara resmi berkisah tentang seorang perempuan muda China yang menggantikan sang ayah untuk berjuang membantu negaranya.

Cuplikan ini memperkuat gagasan bahwa Mulan mengambil pendekatan yang lebih matang dan menunjukkan saat Mulan beraksi di medan perang.

Adapun pemeran yang ikut bermain ialah, Donnie Yen, Jet Li, Gong Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee dan Chum Ehelepola.

Mulan disutradarai oleh Niki Caro, dengan Chris Bender, Jason Reed, dan Jake Weiner sebagai produser. Barrie M. Osborne, Bill Kong dan Tim Coddington bertindak sebagai produser eksekutif.

