INDONESIA Tak Lagi Jadi Negara Berkembang Versi Amerika Serikat, Ternyata Bisa Bawa Dampak Negatif

INDONESIA Kini tak lagi masuk dalam daftar negara-negara berkembang versi Amerika Serikat.

Saat ini, Indonesia sudah dimasukkan dalam kategori negara maju oleh negeri berjuluk Paman Sam itu lantaran beberapa alasan.

Namun meski terdengar positif, sejumlah dampak negatif diyakini akan berimbas dari dicabutnya status Indonesia sebagai negara berkembang alias 'Developed Countries' itu.

Dikutip dari Kompas.com, beberapa waktu lalu, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Office of the US Trade Representative (USTR) mencabut preferensi khusus untuk daftar anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Termasuk lah status Indonesia di dalam daftar negara-negara berkembang.

Artinya, di mata AS, Indonesia sudah menjadi negara maju.

Namun, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan keputusan Amerika Serikat ini akan berdampak terhadap fasilitas-fasilitas yang sebelumnya diterima Indonesia sebagai negara berkembang.

“Dampaknya tentu fasilitas, Indonesia yang sebelumnya menjadi negara berkembang akan dikurangi," kata Airlangga di kantornya seperti dikutip dari Kompas.com yang melansirnya dari Kontan.co.id, Jumat (21/2/2020).

"Ya kita tidak khawatir itu,” lanjutnya lagi.

Setali tiga uang, ekspor barang-barang Indonesia bakal kena tarif tinggi daripada negara berkembang lainnya.