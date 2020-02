Mark Mostovac: Mempawah Menjadi Kabupaten Paling Berhasil Pada Program RIF Tahap II

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH

MEMPAWAH - Kabupaten Mempawah merupakan satu di antara daerah di Indonesia yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kanada melalui Proyek National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED).

Proyek NSLIC/NSELRED menyediakan Program Dana lnovasi Responsif (Responsive Innovation Fund/RIF) berupa dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam menciptakan dan melaksanakan inovasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Program ini diperuntukkan bagi beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang terpilih dari 39 wilayah yang menjadi target nasional untuk Pusat Pertumbuhan Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa sesuai dengan RPJMN 2015–2019 dan RPJMN 2020-2024.

Program RIF dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, mulai 2018 hingga 2021 dengan memilih 6 (enam) usulan inovasi dari 6 daerah setiap tahunnya, dan Mempawah masuk ke dalam tahap II pada April 2019 di Kawasan/Kabupaten terpilih yaitu, Manokwari (Papua Barat), Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan), Dompu (Nusa Tenggara Barat), Kayong Utara (Kalimantan Barat), Mempawah (Kalimantan Barat), dan Pesisir Selatan (Sumatera Barat).

Senior director global affairs canada(gac), Mark Mostovac mengatakan untuk Program RIF khususnya di Kabupaten Mempawah difokuskan pada penanaman padi secara organik.

Dimana padi yang ditanam merupakan beras hitam dan beras beras dan berasal dari bibit lokal.

"Jadi memang saat ini di dunia internasional sudah mulai meninggalkan bahan kimia termasuk dalam pertanian, seperti pestisida contohnya. Maka organik farming sangat baik untuk kedepannya dan berkelanjutan, dan kami mendukung cara-cara pengolahannya," ujar Mark Mostovac.

Bahkan diakuinya di negara asalnya, petani Kanada sudah mulai menanam secara organik karena dinilai penuh dengan manfaat.

"Petani muda di Kanada sudah mulai bertani secara organik dan kami pemerintah bersama para petani terus belajar dan mengembangkan hal tersebut. Kami menilai pertanian secara organik banyak manfaatnya untuk jangka panjang dan tentunya ini lebih sehat," ungkapnya.

Ia mengaku datang langsung ke Mempawah khsusunya ke Sadaniang karena melihat keberhasilan program tersebut.