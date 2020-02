Kopitiam Hadir di Kubu Raya, Dekat Lho dari Bandar Udara Internasional Supadio

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Satu lagi tempat kekinian hadir di Bumi Khatulistiwa. Namanya Kopitiam. Lokasinya berada di Komplek Ruko Citra Garden jalan arteri menuju Bandar Internasional Supadio.

Gerai Kopitiam resmi melayani pelangggan mulai Selasa (18/2/2020).

Tahap awal Kopitiam buka mulai pagi hingga sore.

Sesuai namanya Kopitiam, di sini tak hanya menyediakan minuman kopi.

Tapi juga menyediakan menu racikan khas Kopitiam yang sangat cocok di lidah.

Mulai dari nasi goreng kampung, mama mie goreng, nasi lemak, kopi capucino.

Untuk tahap awal ada promo menu nasi goreng kampung plus minuman hanya dengan Rp 30 ribu.

Dan minuman boba, buy one get one free sampai akhir bulan Februari.

“Target market kita sekitar Kopitiam Kubu Raya dan penghuni Citra Garden yang cukup ramai,” kata Manager Marketing Kopi Tiam Elly Yanti.

Opening Kopitiam di Komplek Ruko Citra Garden, Selasa (18/2/2020) (Tribunpontianak.co.id/Safruddin)

Soal tempat, Kopitiam di Kubu Raya cukup luas. Mulai dari lahan parkir yang nyaman hingga kapasitas ruangan dua lantai sekitar 100 orang.