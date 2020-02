TALE OF THE TAPE Wilder Vs Fury Part 2 LIVE Mola TV Minggu (23/2) Pagi WIB, Mike Tyson Dukung Siapa?

TALE OF THE TAPE Wilder Vs Fury Part 2 LIVE Mola TV Minggu (23/2) Pagi WIB, Mike Tyson Dukung Siapa?

TINJU DUNIA - Tinju dunia akhir pekan menampilkan duel menegangkan di kelas berat antara Deontay Wilder vs Tyson Fury dalam perebutan gelar juara WBC ini akan digelar di Las Vegas, Amerika, Minggu (23/2/2020) pagi WIB.

Rematch ini disiarkan live oleh Mola TV, mulai 09.00 WIB, diawali partai-partai tambahan.

Deontay Wilder adalah pemegang sabuk juara kelas berat versi WBC. Petinju Amerika ini memiliki rekor 42-1 (41 KO).

Tyson Fury, penantangnya berusia 31 tahun, dari Inggris dan memiliki rekor 29-1 (20 KO).

Tarung ulang ini dihelat setelah sebelumnya keduanya imbang pada pertarungan 1 Desember 2018 silam.

Kala itu, Wilder sempat dua kali memukul jatuh Fury.

Namun Fury itu bangkit lagi dan bertahan hingga akhir.

Berikut Tale Of the Tape Deontay Wilder Vs Tyson Fury:

DEONTAY WILDER