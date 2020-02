Baru-baru Ini Luna Maya Disindir Syahrini Istri Reino Barack, Gara-garanya Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi cantik sekaligus istri dari Reino Barack, Syahrini kembali buat geger publik.

Seolah kisah masa lalu belum usai, netizen di luar menganggap jika antara Syahrini dan Luna Maya masih terlibat perselisihan.

Bukan tanpa sebab, seperti yang sudah diketahui sebelum resmi mempersunting Syahrini, Reino Barack dan Luna Maya sudah menjalin hubungan pacaran yang cukup lama.

Namun entah kenapa, tiba-tiba hubungan keduanya kandas, dan tak selang berapa lama Reino Barack diketahui menikah dengan Syahrini.

Sontak saja hal tersebut menimbulkan tanda tanya, hingga banyak orang berspekulasi Syahrini telah merebut Reino Barack dari Luna Maya.

Bahkan yang paling terbaru, Syahrini dianggap netizen telah menyindir Luna Maya dalam sebuah komentar di akun Instagram fotografer, Rio Motret.

Dalam foto yang diunggah Rio dengan tema Bauty in Frame, Rio Motret mengunggah foto 36 artis Tanah Air dalam sebuah frame, salah satunya Syahrini.

Rio mengaku banyak masyarakat yang memang meminta foto Syahrini dalam rangkaian Beauty in Frame tersebut.

Rio Motret juga memuji habis-habisan kecantikan Syahrini.

"Last but not least.. Frame terakhir, ini yg paling banyak sekali di request dan di cari sama penggemar nya baik di komen mau pun Dm berarti fans nya banyak nih...," tulis Rio, dalam unggahan Instagramnya pada Sabtu (15/2/2020) kemarin.