Duta Besar AS Joseph R Donovan Jr Ucapkan Selamat Tinggal Indonesia

US Embassy Jakarta-Press Office

JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr mengakhiri tugasnya di Indonesia.

“Dengan berat hati saya mengucapkan Sampai ketemu lagi dan selamat tinggal Indonesia. Bertugas sebagai Duta Besar AS untuk Indonesia telah menjadi suatu kehormatan, dan setelah tiga tahun di negara yang luar biasa ini, saya yakin bahwa kemitraan AS-Indonesia luar biasa menjanjikan bagi kedua bangsa kita,” kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr menjelang kepulangannya, Kamis (14/02/2020).

DUBES Donovan mengunjungi Kota Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. (US Embassy Jakarta-Press Office)

Duta Besar Donovan adalah diplomat karir Dinas Luar Negeri setingkat “Class of Minister-Counselor.” Ia dilantik sebagai Duta Besar AS untuk Republik Indonesia pada 4 November 2016. Setelah 44 tahun berkarir di Departemen Luar Negeri, Joseph Donovan purna tugas dari Dinas Luar Negeri AS.

Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan didampingi rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak,Prof Dr H Thamrin Usman saat menghadiri acara Kalimantan Go Girls Exhibition from Waste to Wealth di American Corner Untan,Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (12/7/2017) pagi. Kegiatan ini dirancang dan difasilitasi American Corner Untan bertujuan untuk membangkitkan semangat perempuan dan wanita di Pontianak dalam membuka peluang untuk menambah penghasilan bagi keluarga mereka, serta untuk mendidik komunitas agar lebih memperhatikan masalah-masalah lingkungan untuk mengubah sampah menjadi barang baru yang berkualitas dan bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan dan kemiskinan. Acara yang akan berlangsung hingga 13 Juli 2017 ini menampilkan pameran hasil karya peserta Go Kalimantan Girls dan Kompetisi Spelling Bee antar mahasiswa program ACCES Microscholarship. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA)

Selepas kembalinya Duta Besar Donovan ke AS pada 14 Februari, Wakil Duta Besar AS di Jakarta, Heather Variava, mengemban tugas sebagai Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI). Heather Variava sebelumnya menjabat Konsul Jenderal AS di Surabaya.